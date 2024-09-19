Европарламент запустит краудфандинг для закупки оружия Киеву

В августе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил газете Financial Times, что задержки с поставками оружия республике привели к «зияющему» дефициту бюджета, из-за которого Киеву пришлось с трудом находить деньги на содержание своей армии. Военные расходы Украины выросли на $12 млрд, сказал министр, и в 2024 г. ожидается дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. По словам министра, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным.