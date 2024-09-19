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Европарламент запустит краудфандинг для закупки оружия Киеву

Ведомости

Европейский парламент в резолюции по Украине намерен предложить государствам Евросоюза организовать добровольный общественный сбор денег на закупку оружия для Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Решение планируется принять на фоне сокращающегося финансирования странами-членами Евросоюза. Голосование по документу пройдет на пленарной сессии ЕП Страсбурге 19 сентября.

«Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины; поощряет аналогичные инициативы по всему ЕС для укрепления солидарности и участия общественности в этом важнейшем деле», – говорится в документе.

В августе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил газете Financial Times, что задержки с поставками оружия республике привели к «зияющему» дефициту бюджета, из-за которого Киеву пришлось с трудом находить деньги на содержание своей армии. Военные расходы Украины выросли на $12 млрд, сказал министр, и в 2024 г. ожидается дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. По словам министра, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным.

Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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