Европарламент запустит краудфандинг для закупки оружия Киеву
Европейский парламент в резолюции по Украине намерен предложить государствам Евросоюза организовать добровольный общественный сбор денег на закупку оружия для Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Решение планируется принять на фоне сокращающегося финансирования странами-членами Евросоюза. Голосование по документу пройдет на пленарной сессии ЕП Страсбурге 19 сентября.
«Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины; поощряет аналогичные инициативы по всему ЕС для укрепления солидарности и участия общественности в этом важнейшем деле», – говорится в документе.
В августе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил газете Financial Times, что задержки с поставками оружия республике привели к «зияющему» дефициту бюджета, из-за которого Киеву пришлось с трудом находить деньги на содержание своей армии. Военные расходы Украины выросли на $12 млрд, сказал министр, и в 2024 г. ожидается дефицит бюджета на уровне $43,5 млрд. По словам министра, Киев все еще ощущает нехватку необходимого оружия, боеприпасов и снарядов, также будут проблемы с выплатами военным.
Россия неоднократно критиковала поставку Украине оружия со стороны стран Запада. В конце июля посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.