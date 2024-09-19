Reuters: производимые в Индии боеприпасы перенаправлялись из Европы на Украину

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В частности, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писал Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.