Reuters: производимые в Индии боеприпасы перенаправлялись из Европы на Украину
Европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды и переправляют их на Украину. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителей предприятий, европейских и индийских чиновников.
Собеседники агентства отметили, что боеприпасы поставляются по такой схеме уже больше года. Россия затрагивала эту тему несколько раз, в том числе на июльской встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с индийским коллегой. При этом официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявлял, что страна не продавала снаряды Украине.
В Индии выпустили не более 1% боеприпасов, импортированных на Украину, отметил один из источников агентства. Дели осведомлен об этих поставках, но не предпринимает меры по их ограничению.
Испанский и индийский чиновники, а также бывший топ-менеджер оборонной компании Yantra India, боеприпасы которой использует Украина, сообщили, что снаряды экспортировали Италия и Чехия.
В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В частности, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писал Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.
12 сентября президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября.