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Reuters: производимые в Индии боеприпасы перенаправлялись из Европы на Украину

Ведомости

Европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды и переправляют их на Украину. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителей предприятий, европейских и индийских чиновников.

Собеседники агентства отметили, что боеприпасы поставляются по такой схеме уже больше года. Россия затрагивала эту тему несколько раз, в том числе на июльской встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с индийским коллегой. При этом официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявлял, что страна не продавала снаряды Украине.

В Индии выпустили не более 1% боеприпасов, импортированных на Украину, отметил один из источников агентства. Дели осведомлен об этих поставках, но не предпринимает меры по их ограничению.

Испанский и индийский чиновники, а также бывший топ-менеджер оборонной компании Yantra India, боеприпасы которой использует Украина, сообщили, что снаряды экспортировали Италия и Чехия.

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В частности, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писал Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.

12 сентября президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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