МИД Индии опроверг данные об отправке боеприпасов на Украину
Материал Reuters о перенаправлении на Украину снарядов, произведенных индийскими оборонными компаниями, является спекуляцией. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в соцсети X.
«Мы ознакомились с материалом Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вводящим в заблуждение», – отметил Джайсвал.
Он добавил, что Индия соблюдает международные обязательства по экспорту военной продукции и продукции двойного назначения. Страна осуществляет оборонный экспорт с учетом международных обязательств и на основе собственной нормативно-правовой базы.
19 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды и переправляют их на Украину. Собеседники агентства уточнили, что боеприпасы поставляются по такой схеме уже больше года.
В Индии выпустили не более 1% боеприпасов, импортированных на Украину, отметил один из источников агентства. Дели осведомлен об этих поставках, но не предпринимает меры по их ограничению. Испанский и индийский чиновники, а также бывший топ-менеджер оборонной компании Yantra India, боеприпасы которой использует Украина, рассказали, что снаряды экспортировали Италия и Чехия.
В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США, писал Bloomberg. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.
12 сентября президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября.