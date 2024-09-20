ЕС пригрозил отменой безвизового режима с Грузией из-за «упадка демократии»

20 сентября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский также не исключил приостановку действия безвизового режима со страной, пишет ТАСС. По его словам, члены ЕС выражают озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. В последние месяцы дистанция между республикой и Евросоюзом растет. ЕС продолжит наблюдать за Грузией, в частности за проведением парламентских выборов 26 октября. Если выборы не будут демократичными, Евросоюз прибегнет к санкциям, отметил дипломат.