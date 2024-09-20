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ЕС пригрозил отменой безвизового режима с Грузией из-за «упадка демократии»

Ведомости

Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией в связи с «упадком демократии» в республике. Об этом сообщило Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

«Все варианты будут рассмотрены, если правящая партия «Грузинская мечта» продолжит двигаться по авторитарной траектории, включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима», – уточнил собеседник издания.

20 сентября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский также не исключил приостановку действия безвизового режима со страной, пишет ТАСС. По его словам, члены ЕС выражают озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. В последние месяцы дистанция между республикой и Евросоюзом растет. ЕС продолжит наблюдать за Грузией, в частности за проведением парламентских выборов 26 октября. Если выборы не будут демократичными, Евросоюз прибегнет к санкциям, отметил дипломат.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. Против инициативы также выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили, 18 мая она наложила вето на документ, но парламент смог преодолеть его. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.

После этого отношения Грузии и ЕС обострились. В июне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии. Также было принято решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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