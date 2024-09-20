ЕС пригрозил отменой безвизового режима с Грузией из-за «упадка демократии»
Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией в связи с «упадком демократии» в республике. Об этом сообщило Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
«Все варианты будут рассмотрены, если правящая партия «Грузинская мечта» продолжит двигаться по авторитарной траектории, включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима», – уточнил собеседник издания.
20 сентября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский также не исключил приостановку действия безвизового режима со страной, пишет ТАСС. По его словам, члены ЕС выражают озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. В последние месяцы дистанция между республикой и Евросоюзом растет. ЕС продолжит наблюдать за Грузией, в частности за проведением парламентских выборов 26 октября. Если выборы не будут демократичными, Евросоюз прибегнет к санкциям, отметил дипломат.
Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая, несмотря на уличные протесты граждан и предупреждения от США и Евросоюза о негативных последствиях такого решения. Против инициативы также выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили, 18 мая она наложила вето на документ, но парламент смог преодолеть его. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах.
После этого отношения Грузии и ЕС обострились. В июне глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что республика может лишиться европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон не будет отменен. 9 июля Герчинский сообщил, что власти ЕС приостановили процесс интеграции Грузии. Также было принято решение заморозить 30 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии.