Песков: в будущем предстоит отстроить новую архитектуру безопасности Европы
Система международных отношений стремительно меняется. В будущем предстоит отстроить новую архитектуру безопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости для Европы переосмыслить связи с Россией.
«Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий. И, конечно же, будет предметом особой озабоченности для нас, с тем чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – отметил Песков.
22 сентября Макрон на международной конференции по вопросам мира заявил о необходимости задуматься о новой форме организации Европы и переосмыслить связи с Россией. Он также призвал сосредоточиться на построении нового мирового порядка. Трансляцию выступления французского лидера вел Елисейский дворец в соцсети X.
16 сентября изменения в отношениях Евросоюза и России после окончания конфликта на Украине допустил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Я не вижу мирного соглашения с Россией в ближайшем будущем. В отдаленном будущем, после конфликта, могут произойти некоторые изменения в отношениях», – отметил Боррель.
О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения украинских сил в Курскую область. Боевые действия на территории региона продолжаются с 6 августа.