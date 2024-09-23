Песков: в будущем предстоит отстроить новую архитектуру безопасности Европы

«Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий. И, конечно же, будет предметом особой озабоченности для нас, с тем чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – отметил Песков.