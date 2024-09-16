Боррель допустил изменения в отношениях ЕС и России в «отдаленном будущем»

Боррель также отметил важность взаимодействия Евросоюза и Китая, несмотря на разногласия. По его словам, ЕС пытается избежать торговой войны с КНР, в то же время защищая свою промышленность. Помимо этого глава европейской дипломатии заявил, что для ЕС «геополитической проблемой и угрозой» является Россия. Будущее отношений ЕС и Китая во многом будет зависеть от того, как республика поведет себя в рамках украинского конфликта, подытожил Боррель.