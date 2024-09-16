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Боррель допустил изменения в отношениях ЕС и России в «отдаленном будущем»

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Euractiv.

«Я не вижу мирного соглашения с Россией в ближайшем будущем. В отдаленном будущем, после конфликта, могут произойти некоторые изменения в отношениях», – сказал он, отметив, что в условиях напряженности обычный режим отношений вряд ли будет существовать.

Боррель также отметил важность взаимодействия Евросоюза и Китая, несмотря на разногласия. По его словам, ЕС пытается избежать торговой войны с КНР, в то же время защищая свою промышленность. Помимо этого глава европейской дипломатии заявил, что для ЕС «геополитической проблемой и угрозой» является Россия. Будущее отношений ЕС и Китая во многом будет зависеть от того, как республика поведет себя в рамках украинского конфликта, подытожил Боррель.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения ВСУ в Курскую область. Бои на территории региона продолжаются с 6 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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