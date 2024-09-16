Боррель допустил изменения в отношениях ЕС и России в «отдаленном будущем»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Euractiv.
«Я не вижу мирного соглашения с Россией в ближайшем будущем. В отдаленном будущем, после конфликта, могут произойти некоторые изменения в отношениях», – сказал он, отметив, что в условиях напряженности обычный режим отношений вряд ли будет существовать.
Боррель также отметил важность взаимодействия Евросоюза и Китая, несмотря на разногласия. По его словам, ЕС пытается избежать торговой войны с КНР, в то же время защищая свою промышленность. Помимо этого глава европейской дипломатии заявил, что для ЕС «геополитической проблемой и угрозой» является Россия. Будущее отношений ЕС и Китая во многом будет зависеть от того, как республика поведет себя в рамках украинского конфликта, подытожил Боррель.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения ВСУ в Курскую область. Бои на территории региона продолжаются с 6 августа.