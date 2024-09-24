Песков напомнил позицию Путина по вопросу ударов по РФ западным оружием
Позиция России по вопросу ударов по территории РФ западным оружием отражена в заявлении президента Владимира Путина, которое он сделал в Санкт-Петербурге: это будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Переслушайте, перечитайте заявление президента, которое он сделал по этому вопросу, – я имею в виду по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России – заявление президента, которое оно сделал в Санкт-Петербурге. Там весьма доступно изложена позиция Российской Федерации», – призвал Песков.
12 сентября президент заявил, что в дискуссии о разрешении Украине применять оружия против объектов внутри России наблюдается попытка подменить понятия, ведь украинские войска уже и так атакуют российские территории беспилотниками и другими средствами. Когда речь идет о возможном использовании высокоточного оружия западного производства, нужно помнить, что украинская армия самостоятельно не может его применять, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО, подчеркнул тогда Путин.
«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.
23 сентября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не изменилась. По его словам, РФ не будет проводить учений, если от этих шагов воздержатся США. Замминистра также обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере, объяснил Рябков.