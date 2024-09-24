Песков напомнил позицию Путина по вопросу ударов по РФ западным оружием

12 сентября президент заявил, что в дискуссии о разрешении Украине применять оружия против объектов внутри России наблюдается попытка подменить понятия, ведь украинские войска уже и так атакуют российские территории беспилотниками и другими средствами. Когда речь идет о возможном использовании высокоточного оружия западного производства, нужно помнить, что украинская армия самостоятельно не может его применять, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО, подчеркнул тогда Путин.