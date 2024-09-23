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Рябков: позиция России по поводу ядерных испытаний не изменилась

Ведомости

Позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не менялась, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РФ не будет их проводить, если от этих шагов воздержатся США.

«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рябков обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. По его словам, это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генассамблея ООН одобрила договор в 1996 г., тогда же РФ подписала соглашение о его принятии. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и осуществлять ядерные взрывы в мирных целях.

Путин напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал ДВЗЯИ, поэтому Москва для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. По его словам, если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое. В марте президент также заявил, что «с военно-технической точки зрения» РФ готова к ядерной войне. Он пояснил, что Москва готова использовать такое оружие только в случае угрозы существования российскому государству, суверенитету и независимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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