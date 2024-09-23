Рябков: позиция России по поводу ядерных испытаний не изменилась

Путин напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал ДВЗЯИ, поэтому Москва для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. По его словам, если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое. В марте президент также заявил, что «с военно-технической точки зрения» РФ готова к ядерной войне. Он пояснил, что Москва готова использовать такое оружие только в случае угрозы существования российскому государству, суверенитету и независимости.