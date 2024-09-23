Рябков: позиция России по поводу ядерных испытаний не изменилась
Позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не менялась, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РФ не будет их проводить, если от этих шагов воздержатся США.
«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рябков обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. По его словам, это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генассамблея ООН одобрила договор в 1996 г., тогда же РФ подписала соглашение о его принятии. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и осуществлять ядерные взрывы в мирных целях.
Путин напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал ДВЗЯИ, поэтому Москва для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. По его словам, если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое. В марте президент также заявил, что «с военно-технической точки зрения» РФ готова к ядерной войне. Он пояснил, что Москва готова использовать такое оружие только в случае угрозы существования российскому государству, суверенитету и независимости.