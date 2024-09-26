Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали более 30 из 193 стран ООН

В коммюнике лидеры G7 подтверждают, что готовы и дальше оказывать Украине военную, финансовую, гуманитарную поддержку, а также помощь в восстановлении. Также подчеркивается, что до того момента, пока не будут прекращены боевые действия, а Россия не возместит ущерб Украины, активы РФ будут оставаться заблокированными.