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Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали более 30 из 193 стран ООН

Ведомости

Более 30 из 193 стран-членов ООН присоединились к декларации G7 о поддержке восстановления Украины. Полный текст коммюнике приводится на сайте Белого дома.

Документ поддержали Албания, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Япония, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Ирландия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

В коммюнике лидеры G7 подтверждают, что готовы и дальше оказывать Украине военную, финансовую, гуманитарную поддержку, а также помощь в восстановлении. Также подчеркивается, что до того момента, пока не будут прекращены боевые действия, а Россия не возместит ущерб Украины, активы РФ будут оставаться заблокированными. 

Кроме того, в документе говорится о намерении G7 выделить Украине до конца 2024 г. кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ.

Подписание декларации запланировано на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября, пишет Reuters. По данным агентства, Вашингтон также готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Российские власти неоднократно говорили, что считают заморозку активов РФ воровством. В Кремле также призывали западные страны отказаться от незаконных санкций в отношении РФ и прекратить поставки вооружений ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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