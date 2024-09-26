Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали более 30 из 193 стран ООН
Более 30 из 193 стран-членов ООН присоединились к декларации G7 о поддержке восстановления Украины. Полный текст коммюнике приводится на сайте Белого дома.
Документ поддержали Албания, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Япония, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Ирландия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.
В коммюнике лидеры G7 подтверждают, что готовы и дальше оказывать Украине военную, финансовую, гуманитарную поддержку, а также помощь в восстановлении. Также подчеркивается, что до того момента, пока не будут прекращены боевые действия, а Россия не возместит ущерб Украины, активы РФ будут оставаться заблокированными.
Кроме того, в документе говорится о намерении G7 выделить Украине до конца 2024 г. кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Российские власти неоднократно говорили, что считают заморозку активов РФ воровством. В Кремле также призывали западные страны отказаться от незаконных санкций в отношении РФ и прекратить поставки вооружений ВСУ.