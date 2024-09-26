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Песков: на Западе понимали и понимают серьезность заявлений Путина

Ведомости

Западные политики и лидеры понимали и понимают серьезность заявлений президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, понимают ли на Западе заявление Путина о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.

«Ну не только на этот раз. И ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина. Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

25 сентября Путин в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Среди них – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против страны и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнение перечня военных угроз и др.

26 сентября Finanical Times сообщила, что Путин пересматривает ядерную доктрину страны и дает сигнал Западу из-за обсуждений США и Великобритании разрешения на ракетные удары Киева вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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