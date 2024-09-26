Песков: на Западе понимали и понимают серьезность заявлений Путина
Западные политики и лидеры понимали и понимают серьезность заявлений президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, понимают ли на Западе заявление Путина о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия.
«Ну не только на этот раз. И ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина. Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
25 сентября Путин в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Среди них – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против страны и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнение перечня военных угроз и др.
26 сентября Finanical Times сообщила, что Путин пересматривает ядерную доктрину страны и дает сигнал Западу из-за обсуждений США и Великобритании разрешения на ракетные удары Киева вглубь России.