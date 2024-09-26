Песков: на Западе понимали и понимают серьезность заявлений Путина

«Ну не только на этот раз. И ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина. Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», – отметил пресс-секретарь президента РФ.