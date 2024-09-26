В Кремле не располагают данными о присвоении Саблину звания Героя России

Саблин – уроженец Мариуполя, ему 56 лет. Был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство», эту должность занимает до сих пор. В 2013 г. депутат на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации. Является инициатором создания движения «Антимайдан».