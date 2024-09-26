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В Кремле не располагают данными о присвоении Саблину звания Героя России

Ведомости

В открытых указах президента России не было документа о присвоении депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину звания Героя России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, до сих пор такая информация нигде не была указана.

26 сентября «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, писали, что Саблин получил звание Героя России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин может сообщить о том, что депутат получил эту государственную награду, на пленарном заседании 27 сентября.

Саблин – уроженец Мариуполя, ему 56 лет. Был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство», эту должность занимает до сих пор. В 2013 г. депутат на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации. Является инициатором создания движения «Антимайдан».

После начала конфликта на Украине Саблин ушел на спецоперацию, где стал командовать подразделением БАРС «Каскад». Кроме того, депутат координировал гуманитарные акции единороссов в Донецкой народной республике. В декабре 2022 г. «Единая Россия» сообщала, что он стал кавалером Ордена Мужества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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