В Кремле не располагают данными о присвоении Саблину звания Героя России
В открытых указах президента России не было документа о присвоении депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину звания Героя России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, до сих пор такая информация нигде не была указана.
26 сентября «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, писали, что Саблин получил звание Героя России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин может сообщить о том, что депутат получил эту государственную награду, на пленарном заседании 27 сентября.
Саблин – уроженец Мариуполя, ему 56 лет. Был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство», эту должность занимает до сих пор. В 2013 г. депутат на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации. Является инициатором создания движения «Антимайдан».
После начала конфликта на Украине Саблин ушел на спецоперацию, где стал командовать подразделением БАРС «Каскад». Кроме того, депутат координировал гуманитарные акции единороссов в Донецкой народной республике. В декабре 2022 г. «Единая Россия» сообщала, что он стал кавалером Ордена Мужества.