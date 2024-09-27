В Грузии допустили пересмотр отношений с США

«Мы говорим, что так отношения (Грузии и США. – “Ведомости”) продолжаться не должны. В противном случае нам придется пересмотреть существующий статус-кво. Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).