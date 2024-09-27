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В Грузии допустили пересмотр отношений с США

Ведомости

Грузия может пересмотреть свои отношения с США, если Вашингтон не изменит политику в отношении Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Мы говорим, что так отношения (Грузии и США. – “Ведомости”) продолжаться не должны. В противном случае нам придется пересмотреть существующий статус-кво. Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились после принятия в мае парламентом Грузии закона об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.

На неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН администрация президента США Джо Байдена даже отозвала приглашение Кобахидзе на прием, который Байден устраивает в рамках мероприятия ежегодно. Причиной исключения Кобахидзе из списка приглашенных стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика в адрес США и Запада» со стороны правительства Грузии, сообщили в посольстве США в Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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