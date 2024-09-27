В Грузии допустили пересмотр отношений с США
Грузия может пересмотреть свои отношения с США, если Вашингтон не изменит политику в отношении Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Мы говорим, что так отношения (Грузии и США. – “Ведомости”) продолжаться не должны. В противном случае нам придется пересмотреть существующий статус-кво. Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились после принятия в мае парламентом Грузии закона об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.
На неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН администрация президента США Джо Байдена даже отозвала приглашение Кобахидзе на прием, который Байден устраивает в рамках мероприятия ежегодно. Причиной исключения Кобахидзе из списка приглашенных стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика в адрес США и Запада» со стороны правительства Грузии, сообщили в посольстве США в Грузии.