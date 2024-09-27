СБУ предъявила новые обвинения Набиуллиной
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным службы, Центробанк (ЦБ) якобы способствовал подготовке боевых действий на Украине и обеспечивает финансирование спецоперации. По данным ведомства, Набиуллина изменила стратегию работы ЦБ для избегания антироссийских санкций.
Отмечается, что почти $300 млрд, которые находятся на иностранных счетах Банка России, могут подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера.
В январе 2023 г. СБУ предъявила обвинения Набиуллиной, поскольку она организовала рублевую зону на территории, которую ведомство считает югом и востоком Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава Центробанка РФ способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.
В декабре 2022 г. ЦБ России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.