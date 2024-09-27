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СБУ предъявила новые обвинения Набиуллиной

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным службы, Центробанк (ЦБ) якобы способствовал подготовке боевых действий на Украине и обеспечивает финансирование спецоперации. По данным ведомства, Набиуллина изменила стратегию работы ЦБ для избегания антироссийских санкций.

Отмечается, что почти $300 млрд, которые находятся на иностранных счетах Банка России, могут подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера.

В январе 2023 г. СБУ предъявила обвинения Набиуллиной, поскольку она организовала рублевую зону на территории, которую ведомство считает югом и востоком Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава Центробанка РФ способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.

В декабре 2022 г. ЦБ России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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