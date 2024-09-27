СБУ предъявила новые обвинения Набиуллиной

В январе 2023 г. СБУ предъявила обвинения Набиуллиной, поскольку она организовала рублевую зону на территории, которую ведомство считает югом и востоком Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе отделений украинских финучреждений. Кроме того, глава Центробанка РФ способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.