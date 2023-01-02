СБУ предъявила обвинение главе Банка России
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале СБУ заявлении.
Главе Банка России предъявили обвинение, поскольку она организовала рублевую зону на территории, которую СБУ считает югом и востоком Украины. Для этого она дала указание об открытии филиалов подконтрольного Кремлю Промсвязьбанка на базе отделений украинских финучреждений, сообщает СБУ. Кроме того, глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.
В результате на новых российских территориях ввели запрет на проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, невозможной стала инкассация украинской валюты, добавили в СБУ. А поступления в рублях направляются в бюджет России, говорится в сообщении. Ч. 3 ст. 110 УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав России четырех новых субъектов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), денежной единицей на этих территориях будет рубль. До конца 2022 г. допускалось обращение и украинской гривны.
9 июня прошлого года пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР. В декабре регулятор сообщил, что Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.