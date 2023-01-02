СБУ предъявила обвинение главе Банка России

В результате на новых российских территориях ввели запрет на проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, невозможной стала инкассация украинской валюты, добавили в СБУ. А поступления в рублях направляются в бюджет России, говорится в сообщении. Ч. 3 ст. 110 УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.