Центральные банки ДНР и ЛНР передадут Промсвязьбанку

17 марта Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля ПСБ начал работать в Крыму, а 5 мая сообщил об открытии первых отделений в Симферополе и Севастополе.