Центральные банки ДНР и ЛНР передадут Промсвязьбанку
Государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ). Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится, что органы власти республик должны будут обеспечить продажу ПСБ 100% долей в уставном капитале кредитных организаций по рыночной стоимости, равной 1 руб.
Помимо этого глава государства поручил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Центрального банка РФ. 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.
17 марта Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля ПСБ начал работать в Крыму, а 5 мая сообщил об открытии первых отделений в Симферополе и Севастополе.
30 сентября президент и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.