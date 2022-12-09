ЦБ открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Помимо этого он дал распоряжение о том, что государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ). 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.