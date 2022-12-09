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ЦБ открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

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Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте регулятора в разделе «Территориальные учреждения».

В конце ноября президент Владимир Путин поручил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Центрального банка РФ.

Помимо этого он дал распоряжение о том, что государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ). 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.

17 марта Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». 4 апреля ПСБ начал работать в Крыму, а 5 мая сообщил об открытии первых отделений в Симферополе и Севастополе.

30 сентября президент и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных