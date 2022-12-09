ЦБ открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте регулятора в разделе «Территориальные учреждения».
В конце ноября президент Владимир Путин поручил обеспечить создание в ЛНР и ДНР территориальных учреждений Центрального банка РФ.
Помимо этого он дал распоряжение о том, что государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ). 9 июня пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР.
30 сентября президент и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.