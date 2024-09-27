Нетаньяху предупредил об ответной атаке Израиля в случае ударов со стороны Ирана
Израиль ответит на атаку Ирана в случае удара со стороны исламской республики. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время дискуссии на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
«Если вы атакуете нас, мы атакуем вас», – предупредил Нетаньяху, обращаясь к руководству Ирана.
По его словам, иранские власти хотят вернуться к временам террора и насилия. Он призвал покончить с агрессией со стороны исламской республики и остановить иранскую ядерную программу.
27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла около 220 ударов по объектам группировки «Хезболла» в Ливане. По данным армии, в результате атак ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками, высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. Утверждается, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
13 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа. 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.