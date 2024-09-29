Нетаньяху заявил о своем приказе ликвидировать лидера «Хезболлы» для баланса сил
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы для «баланса сил» в регионе. Об этом заявил израильский премьер в обращении после его гибели в результате авиаудара 27 сентября.
«Ликвидация Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей: безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы», – заявил Нетаньяху. Его обращение опубликовал советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
Пока Насралла был жив, «он бы быстро восстановил потенциал "Хезболлы"», который «подорвала» израильская армия, указал Нетаньяху. «Поэтому я отдал приказ – и его больше нет с нами», – заявил премьер страны.
Нетаньяху назвал Насраллу «террористом номер один» и «главным двигателем оси зла Ирана», который стремился уничтожить Израиль.
Израильская армия накануне сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте в рамках операции «Новый порядок». По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения.
Гибель Насраллы – крайне важное событие для всей геополитической ситуации на Ближнем Востоке, так как он был одной из ключевых фигур в «Хезболле». Насралла возглавлял организацию в течение 32 лет. Слухи о его гибели распространились в сети еще накануне вечером, но тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Насралла жив и находится в безопасном месте.