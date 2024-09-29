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Нетаньяху заявил о своем приказе ликвидировать лидера «Хезболлы» для баланса сил

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы для «баланса сил» в регионе. Об этом заявил израильский премьер в обращении после его гибели в результате авиаудара 27 сентября. 

«Ликвидация Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей: безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы», – заявил Нетаньяху. Его обращение опубликовал советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. 

Пока Насралла был жив, «он бы быстро восстановил потенциал "Хезболлы"», который «подорвала» израильская армия, указал Нетаньяху. «Поэтому я отдал приказ – и его больше нет с нами», – заявил премьер страны.

Нетаньяху назвал Насраллу «террористом номер один» и «главным двигателем оси зла Ирана», который стремился уничтожить Израиль.

Израильская армия накануне сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте в рамках операции «Новый порядок». По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения.

Гибель Насраллы – крайне важное событие для всей геополитической ситуации на Ближнем Востоке, так как он был одной из ключевых фигур в «Хезболле». Насралла возглавлял организацию в течение 32 лет. Слухи о его гибели распространились в сети еще накануне вечером, но тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Насралла жив и находится в безопасном месте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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