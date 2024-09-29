Нетаньяху заявил о своем приказе ликвидировать лидера «Хезболлы» для баланса сил

Гибель Насраллы – крайне важное событие для всей геополитической ситуации на Ближнем Востоке, так как он был одной из ключевых фигур в «Хезболле». Насралла возглавлял организацию в течение 32 лет. Слухи о его гибели распространились в сети еще накануне вечером, но тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Насралла жив и находится в безопасном месте.