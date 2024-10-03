Песков: все назначения участников программы «Время героев» рациональны
Все назначения участников президентской образовательной программы «Время героев» носят абсолютно рациональный характер, здесь нет и не может быть никакой «кампанейщины», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это связано и с уровнем квалификации участников этой программы, и с процессом подготовки. Поэтому процесс будет продолжаться – он не единовременный, а растянутый во времени», – сказал представитель Кремля.
Пескова спросили, возможно ли, чтобы ветеран спецоперации в перспективе занял пост президента России.
«По Конституции может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», – ответ пресс-секретарь российского лидера.
Вечером 2 октября Кремль сообщил, что 10 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения на ответственные должности. Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин назначил председателя народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.
Кроме того, Герой России Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором РФ. Герой России Игорь Юргин был назначен главой Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая. Евгений Чинцов стал председателем гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев – первым заместителем мэра Ставрополя, Герой России Роман Кулаков – депутатом законодательного собрания Севастополя. Помимо прочего, Константин Яшин был назначен главой научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», а Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».
22 сентября «Ведомости» со ссылкой на три источника сообщали, что с июля во внутриполитическом блоке Кремля, курируемом первым заместителем руководителя администрации президента (АП) Сергеем Кириенко, проходят стажировку несколько бывших участников спецоперации, обучающихся по программе «Время героев». Информация была подтверждена пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.