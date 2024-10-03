Песков: все назначения участников программы «Время героев» рациональны

Кроме того, Герой России Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором РФ. Герой России Игорь Юргин был назначен главой Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая. Евгений Чинцов стал председателем гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев – первым заместителем мэра Ставрополя, Герой России Роман Кулаков – депутатом законодательного собрания Севастополя. Помимо прочего, Константин Яшин был назначен главой научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», а Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».