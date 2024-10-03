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Le Figaro: рейтинг доверия Макрону приближается к историческому минимуму

Ведомости

Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону упал на 3 пункта за месяц и достиг 22%, показатель находится на самом низком уровне с момента его переизбрания. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на результаты опроса.

Издание отмечает, что рейтинг доверия президенту республики приближается к своему историческому минимуму, когда он снизился до 21% из-за возникшего в 2018 г. протестного движения «желтых жилетов». Его участники были недовольны ценами на бензин и размерами налогов. Свои требования жители Франции, одевшись в светоотражающие желтые жилеты, выдвигали в ходе массовых уличных протестов.

Le Figaro пишет, что низкий уровень доверия Макрону распространяется и на его премьер-министра Мишеля Барнье, показатель по нему находится на отметке 32%.

В конце сентября независимый исследовательский институт Odoxa сообщил, что рейтинг одобрения президента Франции упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. Макрона назвали «скорее плохим» лидером республики 75% опрошенных. Респонденты также оценили премьер-министра. У Барнье дела с общественным одобрениям обстоят немного лучше: 59% французов считают, что он «скорее плохой» премьер, и только 39% опрошенных оценили его деятельность положительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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