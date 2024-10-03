Le Figaro: рейтинг доверия Макрону приближается к историческому минимуму
Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону упал на 3 пункта за месяц и достиг 22%, показатель находится на самом низком уровне с момента его переизбрания. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на результаты опроса.
Издание отмечает, что рейтинг доверия президенту республики приближается к своему историческому минимуму, когда он снизился до 21% из-за возникшего в 2018 г. протестного движения «желтых жилетов». Его участники были недовольны ценами на бензин и размерами налогов. Свои требования жители Франции, одевшись в светоотражающие желтые жилеты, выдвигали в ходе массовых уличных протестов.
Le Figaro пишет, что низкий уровень доверия Макрону распространяется и на его премьер-министра Мишеля Барнье, показатель по нему находится на отметке 32%.
В конце сентября независимый исследовательский институт Odoxa сообщил, что рейтинг одобрения президента Франции упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. Макрона назвали «скорее плохим» лидером республики 75% опрошенных. Респонденты также оценили премьер-министра. У Барнье дела с общественным одобрениям обстоят немного лучше: 59% французов считают, что он «скорее плохой» премьер, и только 39% опрошенных оценили его деятельность положительно.