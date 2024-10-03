Le Figaro: рейтинг доверия Макрону приближается к историческому минимуму

В конце сентября независимый исследовательский институт Odoxa сообщил, что рейтинг одобрения президента Франции упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. Макрона назвали «скорее плохим» лидером республики 75% опрошенных. Респонденты также оценили премьер-министра. У Барнье дела с общественным одобрениям обстоят немного лучше: 59% французов считают, что он «скорее плохой» премьер, и только 39% опрошенных оценили его деятельность положительно.