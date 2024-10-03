Медведев назвал единственную форму привлечения россиян на спецоперацию
Единственной формой привлечения россиян для участия в специальной военной операции на Украине является заключение контракта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе. Заключение контракта – единственная форма привлечения граждан России для участия в специальной военной операции», – написал Медведев на своей странице во «Вконтакте». Пост он сопроводил фотографиями с заседания комиссии, в котором также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.
По словам Медведева, работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны, совершенствуется система федеральных и региональных выплат и другие формы поддержки военнослужащих и их семей.
«Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», – заключил он.
4 июля Медведев на совещании в Минобороны сообщил, что за первое полугодие около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.
16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступает в силу с 1 декабря. 18 сентября на совещании по развитию ВС РФ Путин пояснил, что указ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов.