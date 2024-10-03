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Медведев назвал единственную форму привлечения россиян на спецоперацию

Ведомости

Единственной формой привлечения россиян для участия в специальной военной операции на Украине является заключение контракта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.  

«Комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе. Заключение контракта – единственная форма привлечения граждан России для участия в специальной военной операции», – написал Медведев на своей странице во «Вконтакте». Пост он сопроводил фотографиями с заседания комиссии, в котором также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

По словам Медведева, работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах страны, совершенствуется система федеральных и региональных выплат и другие формы поддержки военнослужащих и их семей.

«Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», – заключил он.

4 июля Медведев на совещании в Минобороны сообщил, что за первое полугодие около 190 000 человек заключили контракты с ведомством. По его словам, среднесуточный темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек. В целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется, отметил Медведев.

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступает в силу с 1 декабря. 18 сентября на совещании по развитию ВС РФ Путин пояснил, что указ направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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