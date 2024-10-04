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СБ ООН назвал контрпродуктивным решение Израиля запретить въезд Гутерришу

Ведомости

Решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата контрпродуктивно. Об этом говорится в совместном заявлении Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Любое решение не взаимодействовать с генеральным секретарем ООН или Организацией Объединенных Наций контрпродуктивно, особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке», – сказано в заявлении (цитата по Bloomberg). 

Члены СБ ООН также выразили полную поддержку Гутерришу и призвали воздержаться от любых действий, которые могут подорвать работу генсека и его офиса. Открыто в заявлении Израиль не упоминается.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что действия Израиля являются «пощечиной не только ООН, но и всем нам». В госдепе США также сочли решение Израиля малоэффективным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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