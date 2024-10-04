СБ ООН назвал контрпродуктивным решение Израиля запретить въезд Гутерришу
Решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата контрпродуктивно. Об этом говорится в совместном заявлении Совета Безопасности (СБ) ООН.
«Любое решение не взаимодействовать с генеральным секретарем ООН или Организацией Объединенных Наций контрпродуктивно, особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке», – сказано в заявлении (цитата по Bloomberg).
Члены СБ ООН также выразили полную поддержку Гутерришу и призвали воздержаться от любых действий, которые могут подорвать работу генсека и его офиса. Открыто в заявлении Израиль не упоминается.
2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что действия Израиля являются «пощечиной не только ООН, но и всем нам». В госдепе США также сочли решение Израиля малоэффективным.