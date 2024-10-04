СБ ООН назвал контрпродуктивным решение Израиля запретить въезд Гутерришу

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.