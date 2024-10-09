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Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией

Ведомости

Литва установила «зубы дракона» (противотанковые заграждения) на границе с российской Калининградской областью, сообщил министр обороны Лауринас Касчюнас.

«Перекрыли еще один мост через [реку] Неман в Калининградскую область. “Зубы дракона” дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

25 июня сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.

В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.

4 сентября президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страны НАТО обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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