Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией
Литва установила «зубы дракона» (противотанковые заграждения) на границе с российской Калининградской областью, сообщил министр обороны Лауринас Касчюнас.
«Перекрыли еще один мост через [реку] Неман в Калининградскую область. “Зубы дракона” дополнят сварными металлическими балками. Литовская армия сейчас их тестирует, оценивая, как они сдерживают тяжелую технику», – написал он в Facebook
25 июня сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.
В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано в Москве в феврале 1995 г. Денонсация соглашений должна быть одобрена президентом и парламентом.
4 сентября президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страны НАТО обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной.