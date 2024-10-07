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Литва изъяла камуфляжные штаны из российского поезда

Ведомости

Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда, шедшего из Калининграда в Москву, сообщила пресс-служба литовской таможни. Конфискованный груз передадут Украине.

Изъятие произошло 2 октября в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России. Штаны посчитали предметом военного назначения, используемого в зоне спецоперации.

1 октября литовские пограничники конфисковали в поезде Калининград-Москва пять маскировочных сетей, а 27 и 29 сентября – камуфляжные сетки для маскировки пушек.

Для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение, выдаваемого министерством обороны, сообщила таможня Литвы, но сейчас таких документов не выдают.

Железнодорожные составы маршрутом Калининград-Москва-Калининград проходят через территорию Литвы. В 2022 г. Литва предупредила о прекращении пропуска транзитом грузов, которые попадают под санкции Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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