Литва изъяла камуфляжные штаны из российского поезда
Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда, шедшего из Калининграда в Москву, сообщила пресс-служба литовской таможни. Конфискованный груз передадут Украине.
Изъятие произошло 2 октября в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России. Штаны посчитали предметом военного назначения, используемого в зоне спецоперации.
1 октября литовские пограничники конфисковали в поезде Калининград-Москва пять маскировочных сетей, а 27 и 29 сентября – камуфляжные сетки для маскировки пушек.
Для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение, выдаваемого министерством обороны, сообщила таможня Литвы, но сейчас таких документов не выдают.
Железнодорожные составы маршрутом Калининград-Москва-Калининград проходят через территорию Литвы. В 2022 г. Литва предупредила о прекращении пропуска транзитом грузов, которые попадают под санкции Евросоюза.