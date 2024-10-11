Генрокуратура: уголовное дело наемника ВСУ из Грузии передано в суд

28-летний Киноиани обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта по апрель 2022 г. он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника и получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 155 000 руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.