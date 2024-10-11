Генрокуратура: уголовное дело наемника ВСУ из Грузии передано в суд
Прокуратура Донецкой народной республики направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Гиорги Киноиани, который является гражданином Грузии. Он был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
28-летний Киноиани обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта по апрель 2022 г. он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника и получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 155 000 руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют их наемниками.
26 сентября 2024 г. в Следственном комитете России заявили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.