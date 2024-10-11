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Генрокуратура: уголовное дело наемника ВСУ из Грузии передано в суд

Ведомости

Прокуратура Донецкой народной республики направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Гиорги Киноиани, который является гражданином Грузии. Он был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

28-летний Киноиани обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, с марта по апрель 2022 г. он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника и получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 155 000 руб. В России ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет. 

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют их наемниками.

26 сентября 2024 г. в Следственном комитете России заявили, что к уголовной ответственности привлечено уже 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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