NYT: «Хамас» планировал привлечь к атаке на Израиль Иран и «Хезболлу»Группировка планировала изначально провести атаку осенью 2022 года, утверждает газета
Палестинская группировка «Хамас» рассчитывала напасть на Израиль 7 октября 2023 г. вместе с Ираном и движением «Хезболла», сообщает The New York Times со ссылкой на протоколы секретных встреч «Хамас», которые получили израильские военные.
Издание изучило документы с десяти встреч лидеров палестинской группировки. Лидер «Хамас» в секторе Газа Яхъя Синвар более двух лет планировал атаку на Израиль с высокопоставленными командирами движения, говорится в статье. Согласно протоколам, Синвар был полон решимости убедить союзников «Хамас» Иран и «Хезболлу» присоединиться к нападению или как минимум взять на себя обязательство усилению борьбы с Израилем, если «Хамас» проведет «неожиданный трансграничный рейд».
«Хамас», как показывают документы, стремился скрыть свои намерения в отношении Израиля, но в то же время закладывал основу для нападения на еврейское государство. Синвар рассчитывал, что атака приведет к «краху» Израиля.
По данным NYT, изначально «Хамас» планировал осуществить атаку осенью 2022 г., но группа отложила выполнение плана, поскольку пыталась убедить Иран и «Хезболлу» принять в нем участие.
«Хамас» был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что ему, возможно, придется действовать без их полного участия, говорится в статье, – отчасти для того, чтобы помешать Израилю развернуть новую систему ПВО до начала атаки.
Группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.