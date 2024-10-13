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NYT: «Хамас» планировал привлечь к атаке на Израиль Иран и «Хезболлу»

Группировка планировала изначально провести атаку осенью 2022 года, утверждает газета
Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» рассчитывала напасть на Израиль 7 октября 2023 г. вместе с Ираном и движением «Хезболла», сообщает The New York Times со ссылкой на протоколы секретных встреч «Хамас», которые получили израильские военные. 

Издание изучило документы с десяти встреч лидеров палестинской группировки. Лидер «Хамас» в секторе Газа Яхъя Синвар более двух лет планировал атаку на Израиль с высокопоставленными командирами движения, говорится в статье. Согласно протоколам, Синвар был полон решимости убедить союзников «Хамас» Иран и «Хезболлу» присоединиться к нападению или как минимум взять на себя обязательство усилению борьбы с Израилем, если «Хамас» проведет «неожиданный трансграничный рейд».

«Хамас», как показывают документы, стремился скрыть свои намерения в отношении Израиля, но в то же время закладывал основу для нападения на еврейское государство. Синвар рассчитывал, что атака приведет к «краху» Израиля.

По данным NYT, изначально «Хамас» планировал осуществить атаку осенью 2022 г., но группа отложила выполнение плана, поскольку пыталась убедить Иран и «Хезболлу» принять в нем участие.

«Хамас» был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что ему, возможно, придется действовать без их полного участия, говорится в статье, – отчасти для того, чтобы помешать Израилю развернуть новую систему ПВО до начала атаки.

Группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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