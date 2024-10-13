NYT: «Хамас» планировал привлечь к атаке на Израиль Иран и «Хезболлу»

Издание изучило документы с десяти встреч лидеров палестинской группировки. Лидер «Хамас» в секторе Газа Яхъя Синвар более двух лет планировал атаку на Израиль с высокопоставленными командирами движения, говорится в статье. Согласно протоколам, Синвар был полон решимости убедить союзников «Хамас» Иран и «Хезболлу» присоединиться к нападению или как минимум взять на себя обязательство усилению борьбы с Израилем, если «Хамас» проведет «неожиданный трансграничный рейд».