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Генсек НАТО: Россия не сможет запугать альянс

Ведомости

НАТО не запугать угрозами со стороны России, альянс намерен продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в штаб-квартиру миссии помощи Украине в немецком Висбадене.

«Как демократический альянс, самый сильный военный союз в мировой истории, обслуживающий 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Мы никогда не будем запуганы нашими противниками», – подчеркнул Рютте.

Генсек уточнил, что НАТО является оборонительным, а не наступательным союзом. По его словам, альянс не заинтересован в захвате части какой-либо страны за пределами блока. Отмечается, что на базе в Висбадене находится американское подразделение, отвечающее за дальнобойное ракетное вооружение, которое США планируют разместить в Германии с 2026 г. Рютте приветствовал этот шаг.

5 октября газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они, «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встреча была перенесена на 17 октября в связи с переменой в планах президента США Джо Байдена, который остался в стране из-за урагана «Милтон».

9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По его мнению, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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