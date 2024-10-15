Генсек НАТО: Россия не сможет запугать альянс
НАТО не запугать угрозами со стороны России, альянс намерен продолжить поддерживать Украину. Об этом заявил в совместном интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе визита в штаб-квартиру миссии помощи Украине в немецком Висбадене.
«Как демократический альянс, самый сильный военный союз в мировой истории, обслуживающий 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Мы никогда не будем запуганы нашими противниками», – подчеркнул Рютте.
Генсек уточнил, что НАТО является оборонительным, а не наступательным союзом. По его словам, альянс не заинтересован в захвате части какой-либо страны за пределами блока. Отмечается, что на базе в Висбадене находится американское подразделение, отвечающее за дальнобойное ракетное вооружение, которое США планируют разместить в Германии с 2026 г. Рютте приветствовал этот шаг.
5 октября газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они, «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встреча была перенесена на 17 октября в связи с переменой в планах президента США Джо Байдена, который остался в стране из-за урагана «Милтон».
9 октября президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что приглашение страны в НАТО является первым пунктом его «плана победы». По его мнению, если Киев станет членом альянса, Россия «геополитически проиграет».