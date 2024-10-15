Генсек НАТО: Россия не сможет запугать альянс

5 октября газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что страны НАТО на встрече в Германии в формате «Рамштайн» 12 октября могли бы предложить Украине конкретные шаги для будущего членства в альянсе, но они, «вероятно, все еще не дотягивают до срочных действий, которые запросил Киев». Встреча была перенесена на 17 октября в связи с переменой в планах президента США Джо Байдена, который остался в стране из-за урагана «Милтон».