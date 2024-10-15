Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект о запрете чайлдфри
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (идеологии чайлдфри), пишет ТАСС.
Законопроектом предлагается дополнить положения законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О средствах массовой информации».
В частности, инициативой устанавливается, что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая отказ от деторождения и др.
Комитет рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении.
Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов, а также председатели нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Вместе с тем, российские власти обсуждают предложение о введении налога на бездетность. С такой инициативой выступил гость политических ток-шоу, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград». По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.
8 октября председатель Госдумы Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.