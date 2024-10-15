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Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект о запрете чайлдфри

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (идеологии чайлдфри), пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить положения законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О средствах массовой информации». 

В частности, инициативой устанавливается, что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора, к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, пропагандирующая отказ от деторождения и др.

Комитет рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов, а также председатели нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Вместе с тем, российские власти обсуждают предложение о введении налога на бездетность. С такой инициативой выступил гость политических ток-шоу, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград». По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.

8 октября председатель Госдумы Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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