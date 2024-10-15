Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект о запрете чайлдфри

Вместе с тем, российские власти обсуждают предложение о введении налога на бездетность. С такой инициативой выступил гость политических ток-шоу, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград». По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.