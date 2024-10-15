Подоляк: Киев не дождется открытия союзниками «второго фронта»
Киев не дождется открытия союзниками «второго фронта», это очевидно, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
«Но мы можем рассчитывать хотя бы на усиление торговых санкций», – написал он.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский может представить в Верховной раде свой «план победы», сообщал советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко. С 9 октября украинский лидер начал свое турне по Европе. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержке Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.
23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что невозможно анализировать «план победы» Зеленского, опираясь на сообщения СМИ. По его словам, Кремль внимательно изучит информацию, если она будет транслироваться официальными источниками.
11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия направят Украине пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро до конца 2024 г. В пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) типа IRIS-T и Skynex, ЗСУ Gepard, а также броневики, танки и колесные гаубицы, радары, ударные БПЛА, артиллерийские снаряды.