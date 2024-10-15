Подоляк: Киев не дождется открытия союзниками «второго фронта»

16 октября президент Украины Владимир Зеленский может представить в Верховной раде свой «план победы», сообщал советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко. С 9 октября украинский лидер начал свое турне по Европе. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы представить так называемый «план победы». По итогам встречи Рютте подтвердил приверженность поддержке Украины, но никаких подробностей об инициативе Зеленского не привел.