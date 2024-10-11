Киев получит от Запада 1,4 млрд евро до конца 2024 года

Газета Corriere della Sera писала, что в рамках «турне» Зеленский хочет получить заверения о быстром принятии в Евросоюз (ЕС) от Рима, Парижа и Берлина. Издание сообщало, что Киев будет готов прекратить огонь без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны ЕС. 10 октября эту информацию опроверг советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. По его словам, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир. Сам Зеленский 11 октября также заявил, что Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня.