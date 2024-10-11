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Киев получит от Запада 1,4 млрд евро до конца 2024 года

Ведомости

Германия, Бельгия, Дания и Норвегия направят Украине пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро до конца 2024 г. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«К концу года мы также предоставим Украине дополнительный пакет военной поддержки на сумму около €1,4 млрд при поддержке наших партнеров Бельгии, Дании и Норвегии», – сказал Шольц (цитата по ТАСС).

По словам канцлера Германии, в пакет помощи будут включены системы противовоздушной обороны (ПВО) типа IRIS-T и Skynex, ЗСУ Gepard, а также броневики, танки и колесные гаубицы, радары, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), артиллерийские снаряды. Шольц также отметил, что ФРГ выделила Украине пакет военной помощи в размере €600 млн.

9 октября началось «европейское турне» Зеленского. В этот день он встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, 10 октября – с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони. 11 октября украинский лидер провел встречи с Папой Римским Франциском и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Газета Corriere della Sera писала, что в рамках «турне» Зеленский хочет получить заверения о быстром принятии в Евросоюз (ЕС) от Рима, Парижа и Берлина. Издание сообщало, что Киев будет готов прекратить огонь без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны ЕС. 10 октября эту информацию опроверг советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. По его словам, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир. Сам Зеленский 11 октября также заявил, что Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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