Киев получит от Запада 1,4 млрд евро до конца 2024 года
Германия, Бельгия, Дания и Норвегия направят Украине пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро до конца 2024 г. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«К концу года мы также предоставим Украине дополнительный пакет военной поддержки на сумму около €1,4 млрд при поддержке наших партнеров Бельгии, Дании и Норвегии», – сказал Шольц (цитата по ТАСС).
По словам канцлера Германии, в пакет помощи будут включены системы противовоздушной обороны (ПВО) типа IRIS-T и Skynex, ЗСУ Gepard, а также броневики, танки и колесные гаубицы, радары, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), артиллерийские снаряды. Шольц также отметил, что ФРГ выделила Украине пакет военной помощи в размере €600 млн.
9 октября началось «европейское турне» Зеленского. В этот день он встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, 10 октября – с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджей Мелони. 11 октября украинский лидер провел встречи с Папой Римским Франциском и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Газета Corriere della Sera писала, что в рамках «турне» Зеленский хочет получить заверения о быстром принятии в Евросоюз (ЕС) от Рима, Парижа и Берлина. Издание сообщало, что Киев будет готов прекратить огонь без признания новых границ при условии, что европейские власти гарантируют ускоренное вступление страны ЕС. 10 октября эту информацию опроверг советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. По его словам, в «формуле мира» Зеленского есть четкое определение того, как Киев видит справедливый мир. Сам Зеленский 11 октября также заявил, что Украина не обсуждает с западными партнерами возможное прекращение огня.