Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $425 млн

16 октября на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Байдена и президента Украины Владимира Зеленского запланирован телефонный разговор. Также она добавила, что во время своей предстоящей поездки в Германию Байден не планирует встречаться с Зеленским.