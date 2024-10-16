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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $425 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета вооружений Украине на $425 млн, сообщают в Белом доме.

Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух – земля», бронетехнику и другие необходимые боеприпасы.

16 октября на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Байдена и президента Украины Владимира Зеленского запланирован телефонный разговор. Также она добавила, что во время своей предстоящей поездки в Германию Байден не планирует встречаться с Зеленским.

Она также заявила, что заседание контактной группы по координации поставок оружия Киеву на уровне глав государств, которое должно было состояться в Германии в формате «Рамштайн», будет проведено в ноябре.

Встреча была перенесена из-за того, что Байден пожелал оставаться в своей стране во время урагана «Милтон».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что за первые шесть месяцев 2024 г. страны НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине.

10 октября Пентагон утверждал, что приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки вооружения для нужд ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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