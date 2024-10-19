Порошенко рассказал о ситуации в Киеве в первые часы после начала спецоперации

Порошенко также заявил, что в «плане победы» нынешний президент Украины Владимир Зеленский требует слишком многого от западных партнеров. «Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете», – сказал Порошенко (цитата по «РИА Новости»).