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Порошенко рассказал о ситуации в Киеве в первые часы после начала спецоперации

Ведомости

В первые часы после начала российской спецоперации власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Сам Порошенко, по его словам, оставался «с оружием в руках».

«<...> я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», – сказал бывший украинский президент.

Порошенко также заявил, что в «плане победы» нынешний президент Украины Владимир Зеленский требует слишком многого от западных партнеров. «Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете», – сказал Порошенко (цитата по «РИА Новости»).

По данным бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленский после начала российской спецоперации скрывался в бункере. Из-за этого с начала боевых действий в феврале 2022 г. с ним не было связи в течение двух дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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