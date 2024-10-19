Порошенко рассказал о ситуации в Киеве в первые часы после начала спецоперации
В первые часы после начала российской спецоперации власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».
Сам Порошенко, по его словам, оставался «с оружием в руках».
«<...> я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», – сказал бывший украинский президент.
Порошенко также заявил, что в «плане победы» нынешний президент Украины Владимир Зеленский требует слишком многого от западных партнеров. «Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете», – сказал Порошенко (цитата по «РИА Новости»).
По данным бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленский после начала российской спецоперации скрывался в бункере. Из-за этого с начала боевых действий в феврале 2022 г. с ним не было связи в течение двух дней.