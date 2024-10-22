Госдума 22 октября рассмотрит три проекта об изменении миграционной политики

С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, отметил Володин. До этого он говорил, что от граждан поступают обращения по теме мигрантов, а тема станет одной из приоритетных в осеннюю сессию. В этой сфере, отмечал спикер ГД, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить.