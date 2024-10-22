Госдума 22 октября рассмотрит три проекта об изменении миграционной политики
Депутаты Госдумы РФ 22 октября рассмотрят в первом чтении три законопроекта из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
В частности, предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. Средний процент иностранных граждан, которые в этом году не сдали экзамен по русскому языку, увеличился с 5% до 30%, отметил Володин. Со ссылкой на данные МВД он уточнил, что сдать экзамен в присутствии сотрудников полиции не смогли около 14 000 человек.
Второй законопроект предполагает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса. Соцсети должны будут мониторить контент и выявлять такую информацию, уточнил спикер Госдумы.
Еще одна инициатива устанавливает штрафы за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Для юридических лиц штраф составит от 5 до 10 млн руб., повторное нарушение будет наказываться штрафом от 10 до 60 млн руб. По сведениям МВД, за восемь месяцев 2024 г. обнаружено 4600 фактов подделки документов для мигрантов.
С начала года депутаты Госдумы приняли семь законов, регулирующих сферу миграционной политики, еще шесть проектов находятся на рассмотрении, отметил Володин. До этого он говорил, что от граждан поступают обращения по теме мигрантов, а тема станет одной из приоритетных в осеннюю сессию. В этой сфере, отмечал спикер ГД, было принято много законодательных решений еще в 90-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить.
16 октября парламентарии в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб. 1 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.