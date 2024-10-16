ГД в первом чтении приняла законопроект об организации незаконной миграции

Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб. Должностные лица, участвующие в таких преступлениях, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Поправки вносятся в ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ряд других статей УК РФ.