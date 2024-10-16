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ГД в первом чтении приняла законопроект об организации незаконной миграции

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции, следует из статуса проекта на сайте думской базы. «За» высказались 398 человек, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб. Должностные лица, участвующие в таких преступлениях, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Поправки вносятся в ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ряд других статей УК РФ.

Проект был внесен в пакете инициатив, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Инициативы разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой заместителем председателя Думы Ириной Яровой.

15 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также рекомендовал депутатам принять законопроект об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов. Проект, в частности, предполагает штрафы до 60 млн руб. за повторные нарушения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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