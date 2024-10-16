ГД в первом чтении приняла законопроект об организации незаконной миграции
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции, следует из статуса проекта на сайте думской базы. «За» высказались 398 человек, проголосовавших против и воздержавшихся не было.
Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб. Должностные лица, участвующие в таких преступлениях, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Поправки вносятся в ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ряд других статей УК РФ.
Проект был внесен в пакете инициатив, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Инициативы разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой заместителем председателя Думы Ириной Яровой.
15 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству также рекомендовал депутатам принять законопроект об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов. Проект, в частности, предполагает штрафы до 60 млн руб. за повторные нарушения.