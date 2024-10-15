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Думский комитет одобрил штрафы за подделку документов для нелегальной миграции

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять на пленарном заседании 17 октября в первом чтении законопроект об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов, следует из думской базы.

Согласно законопроекту, размер штрафа может доходить до 60 млн руб. при повторном нарушении. Сам законопроект был внесен в Думу в ночь с 1 на 2 октября в рамках пакета законопроектов, призванных усилить контроль за незаконной миграцией. За подделку документов группой по предварительному сговору или организованной группой, а также для совершения преступления в РФ грозит лишение свободы на 2–6 лет, следует из того же законопроекта. Еще одна инициатива отдельно устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов для организации незаконной миграции в размере 5–10 млн руб. За повторное правонарушение – 10–60 млн руб. В обоих случаях предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушения. Законопроект вносит изменения в ст. 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях.

3 октября стало известно, что в Думу внесены сразу пять законопроектов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Среди них: отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, ввод штрафов за помощь в нелегальном въезде в РФ и разрешение на блокировку сайтов, предлагающих купить поддельные миграционные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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