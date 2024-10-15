Думский комитет одобрил штрафы за подделку документов для нелегальной миграции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять на пленарном заседании 17 октября в первом чтении законопроект об установлении для юридических лиц повышенных мер административной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов, следует из думской базы.
Согласно законопроекту, размер штрафа может доходить до 60 млн руб. при повторном нарушении. Сам законопроект был внесен в Думу в ночь с 1 на 2 октября в рамках пакета законопроектов, призванных усилить контроль за незаконной миграцией. За подделку документов группой по предварительному сговору или организованной группой, а также для совершения преступления в РФ грозит лишение свободы на 2–6 лет, следует из того же законопроекта. Еще одна инициатива отдельно устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов для организации незаконной миграции в размере 5–10 млн руб. За повторное правонарушение – 10–60 млн руб. В обоих случаях предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушения. Законопроект вносит изменения в ст. 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях.
3 октября стало известно, что в Думу внесены сразу пять законопроектов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Среди них: отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, ввод штрафов за помощь в нелегальном въезде в РФ и разрешение на блокировку сайтов, предлагающих купить поддельные миграционные документы.