Думский комитет одобрил штрафы за подделку документов для нелегальной миграции

Согласно законопроекту, размер штрафа может доходить до 60 млн руб. при повторном нарушении. Сам законопроект был внесен в Думу в ночь с 1 на 2 октября в рамках пакета законопроектов, призванных усилить контроль за незаконной миграцией. За подделку документов группой по предварительному сговору или организованной группой, а также для совершения преступления в РФ грозит лишение свободы на 2–6 лет, следует из того же законопроекта. Еще одна инициатива отдельно устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов для организации незаконной миграции в размере 5–10 млн руб. За повторное правонарушение – 10–60 млн руб. В обоих случаях предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушения. Законопроект вносит изменения в ст. 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях.