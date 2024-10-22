Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля

15 сентября «Ансар Аллах» заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Тогда Сария говорил, что удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильские системы перехвата. Такое же заявление сделал в соцсети Х другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отмечал, что ракета достигла израильской территории и ни одна из 20 ракет-перехватчиков не смогла ее сбить.