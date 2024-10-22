Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля на востоке Тель-Авива, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.
Сариа сообщил, что хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». По его словам, ракета обошла израильские и американские системы противовоздушной обороны и «достигла цели». Представитель хуситов предупредил, что военные операции против Израиля продолжатся до тех пор, пока «агрессия против сектора Газа и Ливана не будет прекращена и не прекратится блокада анклава».
15 сентября «Ансар Аллах» заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Тогда Сария говорил, что удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильские системы перехвата. Такое же заявление сделал в соцсети Х другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отмечал, что ракета достигла израильской территории и ни одна из 20 ракет-перехватчиков не смогла ее сбить.
По данным израильской стороны, в результате пуска ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе в международном аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.
Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 42 000 человек.