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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе Израиля

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар с использованием гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля на востоке Тель-Авива, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Сариа сообщил, что хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2». По его словам, ракета обошла израильские и американские системы противовоздушной обороны и «достигла цели». Представитель хуситов предупредил, что военные операции против Израиля продолжатся до тех пор, пока «агрессия против сектора Газа и Ливана не будет прекращена и не прекратится блокада анклава».

15 сентября «Ансар Аллах» заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. Тогда Сария говорил, что удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильские системы перехвата. Такое же заявление сделал в соцсети Х другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отмечал, что ракета достигла израильской территории и ни одна из 20 ракет-перехватчиков не смогла ее сбить.

По данным израильской стороны, в результате пуска ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе в международном аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.

Боевые действия в Газе продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. боевиков радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боев превысило 42 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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