Пашинян прибыл в Казань на саммит БРИКС

В октябре президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.