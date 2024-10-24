Пашинян прибыл в Казань на саммит БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на саммит БРИКС в Казань. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов», – говорится в сообщении пресс-службы.
В начале сентября пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян сообщила, что Пашинян представит страну на саммите БРИКС и Армения примет участие в мероприятиях в Казани.
В октябре президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном пригласил его на саммит БРИКС. Российский лидер отметил, что на саммите стороны проведут двустороннюю встречу, а также «будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран». Пашинян в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».