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Глава минфина Турции: Анкара не может прекратить отношения с Россией

Ведомости

Глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что его страна не может разорвать взаимоотношения с Россией, несмотря на санкции Запада. Об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

«РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером. Значительная часть нашей промышленности зависит и работает на российском природном газе. Это крайне важный фактор. Еще и поэтому мы не можем перестать взаимодействовать с Россией», – утверждает Шимшек в ответе на вопрос о выстраивании балансов в торговле в условиях западных санкций против России (цитата по ТАСС).

При этом Турция стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции. Глава минфина Турции заявил, что в Россию из страны не будут поставляться товары военного назначения.

«Мы хотим сделать так, чтобы в отношении нас не было никаких рисков в контексте санкций», – добавил Шимшек.

23 октября президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках двусторонних встреч саммита БРИКС. Стороны обсудили пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сообщил президент России. По его словам, год от года оно динамично развивается.

«В прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму – $55,4 млрд, а по итогам января – августа нынешнего года этот показатель еще подрос на 6,2%», – сказал Путин.

19 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что снятие антироссийских санкций войдет в повестку возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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