Глава минфина Турции: Анкара не может прекратить отношения с Россией
Глава министерства финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что его страна не может разорвать взаимоотношения с Россией, несмотря на санкции Запада. Об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.
«РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером. Значительная часть нашей промышленности зависит и работает на российском природном газе. Это крайне важный фактор. Еще и поэтому мы не можем перестать взаимодействовать с Россией», – утверждает Шимшек в ответе на вопрос о выстраивании балансов в торговле в условиях западных санкций против России (цитата по ТАСС).
При этом Турция стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции. Глава минфина Турции заявил, что в Россию из страны не будут поставляться товары военного назначения.
«Мы хотим сделать так, чтобы в отношении нас не было никаких рисков в контексте санкций», – добавил Шимшек.
23 октября президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках двусторонних встреч саммита БРИКС. Стороны обсудили пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сообщил президент России. По его словам, год от года оно динамично развивается.
«В прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму – $55,4 млрд, а по итогам января – августа нынешнего года этот показатель еще подрос на 6,2%», – сказал Путин.
19 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что снятие антироссийских санкций войдет в повестку возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.