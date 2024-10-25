Глава минфина Турции: Анкара не может прекратить отношения с Россией

«РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером. Значительная часть нашей промышленности зависит и работает на российском природном газе. Это крайне важный фактор. Еще и поэтому мы не можем перестать взаимодействовать с Россией», – утверждает Шимшек в ответе на вопрос о выстраивании балансов в торговле в условиях западных санкций против России (цитата по ТАСС).