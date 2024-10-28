В Дании освободили арестованную за связи с разведкой россиянку
Россиянку, арестованную летом на датском острове Зеландия по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, отпустили на свободу. Расследование о работе обвиняемой со спецслужбами России продолжается. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, доказательств в отношении противоправной деятельности женщины не предъявлено. «Это не что иное как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с родиной», − уверяет Барбин.
О задержании россиянки стало известно в июне, об этом сообщило Danmarks Radio со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки. Как утверждают датские власти, обвиняемая является лидером русской общины и руководителем консультативного центра для поддержки русскоговорящих в Дании.
Датская служба безопасности и разведки сослалась на внутренние документы и заявила, что с 2017 г. консультационный центр получил от московского «Правфонда» не менее 338 000 датских крон (более $48 000), что, по мнению спецслужб Дании, означает причастность центра к «российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».
В конце сентября премьер Дании Метте Фредериксен предложил снять ограничения на удары вглубь России.