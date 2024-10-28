В Дании освободили арестованную за связи с разведкой россиянку

Датская служба безопасности и разведки сослалась на внутренние документы и заявила, что с 2017 г. консультационный центр получил от московского «Правфонда» не менее 338 000 датских крон (более $48 000), что, по мнению спецслужб Дании, означает причастность центра к «российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».