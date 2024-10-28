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В Дании освободили арестованную за связи с разведкой россиянку

Ведомости

Россиянку, арестованную летом на датском острове Зеландия по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, отпустили на свободу. Расследование о работе обвиняемой со спецслужбами России продолжается. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол в Копенгагене Владимир Барбин.

По словам дипломата, доказательств в отношении противоправной деятельности женщины не предъявлено. «Это не что иное как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с родиной», − уверяет Барбин.

О задержании россиянки стало известно в июне, об этом сообщило Danmarks Radio со ссылкой на датскую службу безопасности и разведки. Как утверждают датские власти, обвиняемая является лидером русской общины и руководителем консультативного центра для поддержки русскоговорящих в Дании.

Датская служба безопасности и разведки сослалась на внутренние документы и заявила, что с 2017 г. консультационный центр получил от московского «Правфонда» не менее 338 000 датских крон (более $48 000), что, по мнению спецслужб Дании, означает причастность центра к «российской пропагандистской кампании по созданию историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».

В конце сентября премьер Дании Метте Фредериксен предложил снять ограничения на удары вглубь России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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