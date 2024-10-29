Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» получил 25 лет тюрьмы

65-летний Денисенко получил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 000 руб. Кроме того, с подсудимого взыскано 5 млн руб. в пользу отца Ржицкого. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Бывший глава федерации произнес последнее слово, в котором раскаялся в содеянном и уверил присутствующих в зале суда, что совершил преступление под давлением украинских спецслужб.