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Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» получил 25 лет тюрьмы

Ведомости

Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему главе федерации карате Украины Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве по найму экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия и государственной измене, передает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.

65-летний Денисенко получил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 000 руб. Кроме того, с подсудимого взыскано 5 млн руб. в пользу отца Ржицкого. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Бывший глава федерации произнес последнее слово, в котором раскаялся в содеянном и уверил присутствующих в зале суда, что совершил преступление под давлением украинских спецслужб.

По данным следствия, осенью 2022 г. Денисенко получил задание убить Ржицкого, для чего приехал из Украины в Краснодар и организовал за ним слежку. В марте 2023 г. он подкараулил совершавшего пробежку военного и застрелил его из пистолета с глушителем.

Изначально Денисенко отрицал связь с украинскими спецслужбами, утверждая, что мотивом убийство поступок покойного, якобы стрелявшего ракетами по украинским городам. Позже подследственный признал вину и назвал организаторов преступления, которые находятся за пределами России, сообщал «Коммерсантъ».

11 июля 2023 г. «Ведомости» писали о задержании Денисенко в Туапсе сотрудниками СК РФ при содействии МВД и ФСБ. При аресте у него был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, как позднее доказало следствие, накануне, 10 июля, был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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