Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» получил 25 лет тюрьмы
Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему главе федерации карате Украины Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве по найму экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия и государственной измене, передает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.
65-летний Денисенко получил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 000 руб. Кроме того, с подсудимого взыскано 5 млн руб. в пользу отца Ржицкого. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Бывший глава федерации произнес последнее слово, в котором раскаялся в содеянном и уверил присутствующих в зале суда, что совершил преступление под давлением украинских спецслужб.
По данным следствия, осенью 2022 г. Денисенко получил задание убить Ржицкого, для чего приехал из Украины в Краснодар и организовал за ним слежку. В марте 2023 г. он подкараулил совершавшего пробежку военного и застрелил его из пистолета с глушителем.
Изначально Денисенко отрицал связь с украинскими спецслужбами, утверждая, что мотивом убийство поступок покойного, якобы стрелявшего ракетами по украинским городам. Позже подследственный признал вину и назвал организаторов преступления, которые находятся за пределами России, сообщал «Коммерсантъ».
11 июля 2023 г. «Ведомости» писали о задержании Денисенко в Туапсе сотрудниками СК РФ при содействии МВД и ФСБ. При аресте у него был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, как позднее доказало следствие, накануне, 10 июля, был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий.