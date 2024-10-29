Дуда: у Зурабишвили нет доказательств вмешательства России в выборы в Грузии

Дуда рассказал, что 28 октября провел телефонные переговоры с Зурабишвили по теме итогов выборов в парламент. В частности, они обсудили якобы вмешательство Москвы. «Она не сказала этого точно, поскольку у нее нет четких доказательств [вмешательства России в выборы]. Но, скажем так, в каком-то смысле [были задействованы] пророссийские силы», – сказал он.