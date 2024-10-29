Дуда: у Зурабишвили нет доказательств вмешательства России в выборы в Грузии
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у грузинского президента Саломе Зурабишвили нет доказательств вмешательства России в парламентские выборы. Об этом он заявил в интервью радиостанции Zet.
Дуда рассказал, что 28 октября провел телефонные переговоры с Зурабишвили по теме итогов выборов в парламент. В частности, они обсудили якобы вмешательство Москвы. «Она не сказала этого точно, поскольку у нее нет четких доказательств [вмешательства России в выборы]. Но, скажем так, в каком-то смысле [были задействованы] пророссийские силы», – сказал он.
Зурабишвили в начале октября посетила Варшаву. Тогда она говорила польскому лидеру, что «Грузинская мечта» может победить на выборах, но «объединенная оппозиция, скорее всего, добьется такого результата, который позволит ей сформировать новое правительство».
«Результат [парламентских выборов] противоречит тому, что она говорила», – констатировал Дуда.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США.
Зурабишвили уже говорила, что не располагает доказательствами какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет права, желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. При этом он указал на то, что США и ЕС делают «совершенно менторские заявления», в которых выдвигают ультиматумы грузинскому руководству.