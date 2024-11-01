МИД Финляндии: РФ не предпринимала действий по конфискации недвижимости страны
Финляндии принадлежат три объекта недвижимости в России – посольство в Москве, бывшее генконсульство в Санкт-Петербурге и Дом Финляндии. Действий по их конфискации российская сторона не предпринимала, заявил порталу Yle представитель МИДа республики Микко Кивикоски.
«За имуществом по-прежнему ухаживают. Посольство в Москве работает в обычном режиме, а в "Доме Финляндии" в Санкт-Петербурге есть субарендаторы и ведется небольшая деятельность», – уточнил Кивикоски.
Он добавил, что Россия не предпринимала каких-либо мер по конфискации финской собственности в стране.
28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные госактивы России по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Издание уточняло, что ограничения затронули Российский центр науки и культуры, три объекта на Аландских островах, а также один жилой дом и офисное здание в Хельсинки.
29 октября посольство России сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в собственности РФ, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в частности, загородные дома и квартиры, где проживают российские дипломаты. В МИД РФ заявили протест послу Финляндии.