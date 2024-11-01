МИД Финляндии: РФ не предпринимала действий по конфискации недвижимости страны

28 октября Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные госактивы России по иску украинской энергетической компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Издание уточняло, что ограничения затронули Российский центр науки и культуры, три объекта на Аландских островах, а также один жилой дом и офисное здание в Хельсинки.