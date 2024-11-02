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Бывший лидер Боливии Эво Моралес объявил голодовку

Ведомости

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку с требованием к правительству страны отвести военных и полицию на фоне протестов своих сторонников. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Мы начали голодовку с территории борьбы, убежденные в необходимости найти решения проблем, с которыми сегодня сталкивается боливийский народ. Революционеры не сдаются и не колеблются. Мы будем твердо стоять на защите лучших дней для нашей родины и требовать немедленного освобождения товарищей, несправедливо задержанных во время дня протеста», – написал Моралес.

Экс-президент заявил, что правительство должно вывести все военные и полицейские силы, а также потребовал создать два стола диалога для обсуждения политических и экономических вопросов. По словам Моралеса, необходимо «прекратить преследования и репрессии». Он также призвал к участию в диалоге посредников в лице международных организаций и дружественных стран.

Поздно вечером 1 ноября действующий президент Боливии Луис Арсе заявил, что сторонники Моралеса взяли штурмом три военных части в департаменте Кочабамба. По его словам, они удерживают в заложниках военнослужащих и их семьи и «угрожают их жизням». По словам Арсе, захват военного объекта является «изменой родине, оскорблением конституции, вооруженных сил и самого народа Боливии».

«РИА Новости» со ссылкой на Арсе писали, что блокировка дорог сторонниками экс-президента Эво Моралеса, продолжающаяся около трех недель, нанесла Боливии ущерб в $1,7 млрд. Утром 2 ноября Арсе написал в соцсети X, что Кочабамба на западе страны «разблокирована». По его словам, правительство всегда выступало за диалог, но он невозможен до тех пор, «пока экономика боливийских семей продолжает задыхаться, а право на доступ к продовольствию, топливу и лекарствам нарушается».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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