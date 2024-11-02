Бывший лидер Боливии Эво Моралес объявил голодовку
Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку с требованием к правительству страны отвести военных и полицию на фоне протестов своих сторонников. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
«Мы начали голодовку с территории борьбы, убежденные в необходимости найти решения проблем, с которыми сегодня сталкивается боливийский народ. Революционеры не сдаются и не колеблются. Мы будем твердо стоять на защите лучших дней для нашей родины и требовать немедленного освобождения товарищей, несправедливо задержанных во время дня протеста», – написал Моралес.
Экс-президент заявил, что правительство должно вывести все военные и полицейские силы, а также потребовал создать два стола диалога для обсуждения политических и экономических вопросов. По словам Моралеса, необходимо «прекратить преследования и репрессии». Он также призвал к участию в диалоге посредников в лице международных организаций и дружественных стран.
Поздно вечером 1 ноября действующий президент Боливии Луис Арсе заявил, что сторонники Моралеса взяли штурмом три военных части в департаменте Кочабамба. По его словам, они удерживают в заложниках военнослужащих и их семьи и «угрожают их жизням». По словам Арсе, захват военного объекта является «изменой родине, оскорблением конституции, вооруженных сил и самого народа Боливии».
«РИА Новости» со ссылкой на Арсе писали, что блокировка дорог сторонниками экс-президента Эво Моралеса, продолжающаяся около трех недель, нанесла Боливии ущерб в $1,7 млрд. Утром 2 ноября Арсе написал в соцсети X, что Кочабамба на западе страны «разблокирована». По его словам, правительство всегда выступало за диалог, но он невозможен до тех пор, «пока экономика боливийских семей продолжает задыхаться, а право на доступ к продовольствию, топливу и лекарствам нарушается».