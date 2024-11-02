Бывший лидер Боливии Эво Моралес объявил голодовку

«РИА Новости» со ссылкой на Арсе писали, что блокировка дорог сторонниками экс-президента Эво Моралеса, продолжающаяся около трех недель, нанесла Боливии ущерб в $1,7 млрд. Утром 2 ноября Арсе написал в соцсети X, что Кочабамба на западе страны «разблокирована». По его словам, правительство всегда выступало за диалог, но он невозможен до тех пор, «пока экономика боливийских семей продолжает задыхаться, а право на доступ к продовольствию, топливу и лекарствам нарушается».