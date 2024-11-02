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Ганчев сообщил об эвакуации большинства жителей Купянска Харьковской области

Ведомости

Украинские власти принудительно эвакуировали жителей Купянска и Купянского района Харьковской области для размещения бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

За последнее время, как рассказал Ганчев, российские военные продвинулись на Сватовском и Купянском направлениях, был взят под контроль населенный пункт Кругляковка.

«Освобождение Купянска еще впереди. Увидим, как это будет проходить. На сегодняшний день основная часть населения в принудительном порядке эвакуирована не только из Купянска, но и из Купянского района – поселков в "серой" зоне. Там идут активные боевые действия», – сказал глава администрации в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

По его данным, ВСУ размещаются в домах жителей района, российская армия наносит по ним удары.

17 мая президент РФ Владимир Путин связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. При этом он подчеркивал, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. В августе Ганчев сообщил, что в санитарную зону вошли около 13-14 населенных пунктов региона.

В середине октября глава подконтрольной Киеву военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. До этого министерство Украины по вопросам реинтеграции в сообщило об обязательной эвакуации детей с семьями из 29 населенных пунктов Харьковской области в связи с ухудшением военной обстановки и для безопасности жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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