Ганчев сообщил об эвакуации большинства жителей Купянска Харьковской области
Украинские власти принудительно эвакуировали жителей Купянска и Купянского района Харьковской области для размещения бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
За последнее время, как рассказал Ганчев, российские военные продвинулись на Сватовском и Купянском направлениях, был взят под контроль населенный пункт Кругляковка.
«Освобождение Купянска еще впереди. Увидим, как это будет проходить. На сегодняшний день основная часть населения в принудительном порядке эвакуирована не только из Купянска, но и из Купянского района – поселков в "серой" зоне. Там идут активные боевые действия», – сказал глава администрации в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).
По его данным, ВСУ размещаются в домах жителей района, российская армия наносит по ним удары.
17 мая президент РФ Владимир Путин связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. При этом он подчеркивал, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. В августе Ганчев сообщил, что в санитарную зону вошли около 13-14 населенных пунктов региона.
В середине октября глава подконтрольной Киеву военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. До этого министерство Украины по вопросам реинтеграции в сообщило об обязательной эвакуации детей с семьями из 29 населенных пунктов Харьковской области в связи с ухудшением военной обстановки и для безопасности жителей.