Ганчев сообщил об эвакуации большинства жителей Купянска Харьковской области

«Освобождение Купянска еще впереди. Увидим, как это будет проходить. На сегодняшний день основная часть населения в принудительном порядке эвакуирована не только из Купянска, но и из Купянского района – поселков в "серой" зоне. Там идут активные боевые действия», – сказал глава администрации в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).