Лавров заявил о необходимости содействия диалогу между Кишиневом и Тирасполем
Прямому диалогу между Молдавией и Приднестровьем необходимо внешнее содействие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с «РИА Новости».
Лавров назвал ситуацию вокруг Приднестровья непростой и выразил надежду, что у руководства республики «хватит здравого смысла, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности». Министр напомнил, что работа созданного в 2002 г. «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» («пять плюс два») заморожена с октября 2019 г., и это связано не только с блокировкой со стороны Украины. Пауза продолжается, в основном из-за «диаметрально противоположных позиций Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования», пояснил Лавров.
«На этом фоне звучат рассуждения, что региональный контекст требует создания новых диалоговых площадок по приднестровскому вопросу. Ставится под сомнение ценность формата "пять плюс два". Мы не согласны с такой постановкой вопроса и считаем, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем необходимо», – подчеркнул глава МИД РФ.
Действующая глава Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах, второй тур которых состоялся 3 ноября. Ее оппонент от Партии социалистов Молдавии Александр Стояногло занял второе место с небольшим отрывом. Социалисты не признали выборы и заявили, что не считают Санду легитимным президентом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выборы в Молдавии якобы сопровождались репрессиями в отношении оппозиции и независимых СМИ, вмешательством стран Запада и применением административного ресурса со стороны действующих властей.
Комментируя результаты выборов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не склонны поддерживать «хоть как-то» нынешнее руководство Молдавии. По его словам, Россия видит «отсутствие какого-либо конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме».