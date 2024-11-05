Лавров заявил о необходимости содействия диалогу между Кишиневом и Тирасполем

Лавров назвал ситуацию вокруг Приднестровья непростой и выразил надежду, что у руководства республики «хватит здравого смысла, чтобы избежать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности». Министр напомнил, что работа созданного в 2002 г. «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» («пять плюс два») заморожена с октября 2019 г., и это связано не только с блокировкой со стороны Украины. Пауза продолжается, в основном из-за «диаметрально противоположных позиций Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования», пояснил Лавров.