За выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты собрано 700 000 подписей

26 октября Центральная избирательная комиссия Белоруссии получила документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты страны. Нижняя палата парламента Белоруссии назначила дату выборов президента республики на 26 января 2025 г. 23 октября на полях саммита БРИКС Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о желании участвовать в выборах.