За выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты собрано 700 000 подписей
За выдвижение президента Белоруссии Александра Лукашенко кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах собрано более 700 000 подписей. Об этом он сообщил журналистам, передает «БелТА».
«Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 000 подписей собрано», – уточнил Лукашенко.
26 октября Центральная избирательная комиссия Белоруссии получила документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты страны. Нижняя палата парламента Белоруссии назначила дату выборов президента республики на 26 января 2025 г. 23 октября на полях саммита БРИКС Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой заявил о желании участвовать в выборах.
Последние выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. Согласно данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в республике начались акции протеста. Через год президент Белоруссии заявил об «очень скором» уходе с поста главы государства.