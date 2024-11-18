Минобороны: российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новоалексеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
На Харьковском направлении продолжают бои подразделения группировки войск «Север». Военные группировок «Южная», «Запад» и «Восток» также улучшили положение и заняли более выгодные рубежи и позиции, говорится в сводке. Бойцы «Днепра» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блакитное, Ольговка и Никольское Херсонской области.
Кроме того, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов БПЛА и складам хранения дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах, сообщило Минобороны РФ.
На прошлой неделе российское министерство заявляло также о взятии под контроль населенных пунктов Макаровка, Ленинское, Степановка, Вознесенка, Ровнополь и Волченка в ДНР, Колесниковка в Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное» заявил, что на восточном участке фронта фиксируется прессинг со стороны российских военных, они продвигаются по разным причинам, в том числе из-за медленных поставок оружия ВСУ. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему ВС РФ удалось занять в октябре, по данным украинских и иностранных аналитиков, «рекордный объем территории».