Зеленский заявил о прессинге со стороны российской армии на восточном участке
На восточном участке фронта фиксируется прессинг со стороны российских военных, они продвигаются по разным причинам, в том числе медленных поставок оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное».
Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, почему ВС РФ удалось занять в октябре, по данным украинских и иностранных аналитиков, «рекордный объем территории».
«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием – все эти процессы были достаточно медленны», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что «нельзя просто наполнять людьми бригаду», если она ждет того или иного оружия. По данным главы государства, республика год ждала поставки некоторого оружия с момента согласования в конгрессе США.
На некоторых направлениях продвижение российских войск замедлилось, добавил Зеленский. Киев должен сделать все, чтобы боевые действия завершились дипломатическим путем в следующем году, подчеркнул он.
В начале октября российские войска взяли под контроль город Угледар в ДНР, объявило Минобороны РФ. Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г. Глава республики Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. В октябре-ноябре ВС РФ взяли под контроль еще ряд населенных пунктов.