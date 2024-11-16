Зеленский заявил о прессинге со стороны российской армии на восточном участке

В начале октября российские войска взяли под контроль город Угледар в ДНР, объявило Минобороны РФ. Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г. Глава республики Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. В октябре-ноябре ВС РФ взяли под контроль еще ряд населенных пунктов.