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Зеленский заявил о прессинге со стороны российской армии на восточном участке

Ведомости

На восточном участке фронта фиксируется прессинг со стороны российских военных, они продвигаются по разным причинам, в том числе медленных поставок оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное».

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, почему ВС РФ удалось занять в октябре, по данным украинских и иностранных аналитиков, «рекордный объем территории».

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием – все эти процессы были достаточно медленны», – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что «нельзя просто наполнять людьми бригаду», если она ждет того или иного оружия. По данным главы государства, республика год ждала поставки некоторого оружия с момента согласования в конгрессе США.

На некоторых направлениях продвижение российских войск замедлилось, добавил Зеленский. Киев должен сделать все, чтобы боевые действия завершились дипломатическим путем в следующем году, подчеркнул он.

В начале октября российские войска взяли под контроль город Угледар в ДНР, объявило Минобороны РФ. Бои за город между российскими и украинскими силами продолжались два с половиной года – с начала боевых действий в феврале 2022 г. Глава республики Денис Пушилин говорил в январе этого года, что взятие Угледара может кардинально поменять ситуацию на линии соприкосновения. В октябре-ноябре ВС РФ взяли под контроль еще ряд населенных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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