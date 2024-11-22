Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

17 октября Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum подчеркнул необходимость поиска вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. В сентябре Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить стамбульское соглашение, но отметил, что возможность для достижения мира по-прежнему существует.