Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в соцсети Facebook
Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле президента.
«Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров», – подчеркнул Уали.
17 октября Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum подчеркнул необходимость поиска вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. В сентябре Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить стамбульское соглашение, но отметил, что возможность для достижения мира по-прежнему существует.