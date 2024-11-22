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Зеленский запросил у Запада новые системы ПВО

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у союзников системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности, пишет украинское интернет-издание «Страна».

Как сказал украинский президент, министр обороны Рустем Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО.

Ранее «Укринформ» сообщал, что Украина обратится к США с просьбой предать вооружение, способное сбивать ракеты средней дальности. На данный момент у страны нет такой возможности.

Украина хочет получить модернизированные «Патриоты» или систему Aegis, которая устанавливается на корабельной платформе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался ответа России на атаки дальнобойными западными ракетами.

21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения сообщил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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