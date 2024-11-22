Зеленский запросил у Запада новые системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у союзников системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности, пишет украинское интернет-издание «Страна».
Как сказал украинский президент, министр обороны Рустем Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО.
Ранее «Укринформ» сообщал, что Украина обратится к США с просьбой предать вооружение, способное сбивать ракеты средней дальности. На данный момент у страны нет такой возможности.
Украина хочет получить модернизированные «Патриоты» или систему Aegis, которая устанавливается на корабельной платформе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался ответа России на атаки дальнобойными западными ракетами.
21 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения сообщил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».